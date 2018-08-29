Из Херсона лучше видно: постпред Порошенко заявил о производстве химоружия в Крыму

Украинские чиновники считают, что в Крыму производят оружие массового поражения. Так называемый постпред президента Украины в АРК Борис Бабин прокомментировал экологический инцидент в северной части полуострова, заявив, что один из заводов в республике якобы может быть задействован для изготовления запрещенных вооружений.

Напомним, жители Армянска предполагают, что на предприятии химической промышленности – армянском филиале «Титановых инвестиций», управляемым компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа, произошел выброс опасных веществ, после чего металлические предметы в городе покрылись ржавчиной. Горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу. Последствия резко ухудшившейся экологической обстановки ощутили и жители Красноперекопска. Между тем, в Роспотребнадзоре уверяют, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей республики нет. Источник выброса загрязняющих веществ устанавливают эксперты, заводы из «списка подозреваемых» свою причастность к инциденту отрицают.

«С учетом всех известных скандальных российских дел по использованию химического оружия в Великобритании, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях», – цитируют Бабина украинские СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бабин утверждает, что в экологических проблемах Херсонской области Украины, расположенной по соседству с российским Крымом, якобы виноваты промышленные предприятия в Армянске и Красноперекопске – вплоть до роста случаев заболевания онкологией. Постпред Петра Порошенко предлагает провести экологический мониторинг в регионе, и наказать всех «причастных» к работе заводов в Крыму – до кого смогут добраться украинские силовики. Владельцу «Титановых инвестиций» это пока не угрожает – он находится под арестом в Австрии.

Херсон, Леонид Маковецкий

Херсон. Другие новости 29.08.18

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