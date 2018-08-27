Украинский олигарх устроил в Крыму экологическую катастрофу, чиновники дружно молчат

Жители Армянска бьют тревогу – крымчане предполагают, что в городе могла произойти экологическая катастрофа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сведениям горожан, всего за одну ночь металлические предметы в Армянске покрыла странная ржавчина. В социальных сетях появились многочисленные публикации с фотографиями, которые подтверждают слова крымчан. Среди предметов, которые внезапно охватил налет, – замки, кухонная утварь, велосипеды, автомобильные запчасти, инструменты и даже домашняя мебель.

Как предполагают местные жители, на местном градообразующем предприятии – армянском филиале предприятия «Титановые инвестиции» мог произойти выброс химических веществ. Химический завод, управляемый компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа, производит диоксид титана, который используется для изготовления лаков и красок, пластмассы, стекла и других товаров. Тревогу жителей Армянска усиливает молчание представителей завода и органов власти, которые не спешат комментировать произошедшее в городе.

«Мы позже сможем дать какую-либо информацию. Наше подведомственное учреждение сейчас занимается исследованием и отбором проб, чтобы выявить, что это такое», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма, также порекомендовав обратиться за комментариями в Роспотребнадзор и МЧС.

В региональном управлении Роспотребнадзора предположили, что речь идет о неком ЧП, которое произошло 22 августа. Не став раскрывать подробности инцидента, представители Роспотребнадзора предложили получить разъяснение по ситуации в МЧС. Однако в крымском главке МЧС наотрез отказались комментировать происходящее в Армянске, заодно возмутившись тем, что сотрудники других ведомств порекомендовали обратиться именно в экстренную службу.

«Данный вопрос находится в ведении Роспотребнадзора и министерства экологии. У них есть сертифицированные лаборатории, которые должны проводить экспресс-анализы ситуации, которая происходит сейчас в городах», – заявили РИА «Новый День» в пресс-службе крымского главка МЧС.

Не оказалось информации о возможных сбоях в работе предприятия и у пресс-службы министерства промышленной политики Крыма. Также не смогли прокомментировать ситуацию в органах власти Армянска: «Мы направили официальный запрос руководству завода. Чтобы они предоставили информацию. Мы же не химлаборатория, поэтому ничего сказать не можем. Официального подтверждения никакого нет», – сказали корреспонденту РИА «Новый День» в приемной главы города.

Хрантя молчание и на самом предприятии: сотрудники завода, до которых удалось дозвониться, заявили, что не уполномочены общаться с прессой, а телефонные звонки корреспондента РИА «Новый День» в приемную руководства филиала «Титановых инвестиций» остались без ответа.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 27.08.18

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