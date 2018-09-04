Крымские власти закрывают ядовитый завод украинского партнёра Москвы и эвакуируют детей

В правительстве Крыма решили эвакуировать из Армянска всех детей из-за масштабного экологического инцидента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе объявят каникулы, дошкольников и школьников за счет бюджетных средств отправят на отдых в крымские санатории. Внеплановые каникулы будут продолжаться две недели.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется филиалом ООО «Титановые инвестиции». Химзавод является градообразующим предприятием, им управляет компания украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Завод производит диоксид титана, используемого для изготовления лаков и красок, пластмассы, стекла и других товаров.

После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу. Ухудшение экологической обстановки ощутили и жители соседнего Красноперекопска. На заводе свою причастность к инциденту отрицали и утверждали, что никаких внештатных ситуаций на предприятии не было. Вместе с объявлением каникул для детей, власти приняли решение закрыть предприятие на две недели, сотрудникам завода пообещали выплатить месячную зарплату в полном объеме.

Несмотря на то, что медики продолжают получать жалобы от крымчан, власти республики утверждают, что здоровью и жизни людей последствия выброса не угрожают. При этом эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, связав это с изменением погодных условий.

В Армянске продолжают работать эксперты. Также в городе создан оперативный штаб, которым руководит вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко. В работе штаба задействованы представители федеральных ведомств и министерств. Между тем, оснований для объявления режима ЧС, чего требуют местные жители, в правительстве не видят.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 04.09.18

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