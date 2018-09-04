На затопление аварийного накопителя кислоты в Армянске потребуется около двух месяцев

К кислотонакопителю, который использует химзавод в Армянске, будет проложена труба для подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень воды в накопителе для сброса отходов предприятия понизился из-за засухи и высокой температуры. Из 30 миллионов кубометров воды в нем осталось всего 1,6.

Наполнение накопителя водой планируется через полтора-два месяца. В месяц будет подаваться 1,8 миллион кубометров.

Предполагается, что будет использоваться вода из Каркинитского залива. По словам главы республики Сергея Аксенова, сначала ее состав изучат специалисты. Если эксперты установят, что она не подходит для кислотонакопителя, и лишь усугубит ситуацию из-за возможной реакции, власти будут действовать другими методами. Один из них – обработка специальными составами, которые предложат химики для решения проблемы с испарениями из накопителя.

Как уже сообщал «Новый День», после выброса с территории завода «Крымский титан», металлические предметы в Армянске покрылись налетом, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу. Ухудшение экологической обстановки ощутили и жители соседнего Красноперекопска. После того как эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, власти организовали вывоз детей из Армянска на две недели в крымские санатории, объявив о временном закрытии завода.

Армянск, Леонид Маковецкий

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