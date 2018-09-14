В Армянске стало хуже: власти вводят режим ЧС

В Крыму введут режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения экологической обстановки в Армянске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее этого требовали местные жители, но в правительстве не посчитали нужным объявлять режим ЧС, пояснив, что для этого нет оснований.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Крыму Алексей Фридман сообщил, что режим ЧС будет объявлен 14 сентября. Поводом для этого послужило превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз.

Введение режима ЧС позволит властям использовать средства резервного фонда. По данным вице-премьера правительства республики Игоря Михайличенко, на ликвидацию последствий из фонда будет направлено 76 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». В сентябре эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из города начали вывозить детей в санатории и лагеря. Тогда же было объявлено о запуске процесса по временному прекращению работы завода. Печи останавливались в течение недели.

Но несмотря на принятые меры, экологическая ситуация в регионе ухудшилась. Комментируя последствия ЧП, Михайличенко не исключил причастности к произошедшему Украины – с территории «Незалежной», по его версии, могли произвести сброс химических веществ. По его словам, расследование проводят силовики.

Тем временем, вынужденные «каникулы» для детей из Армянска решили продлить, пока ситуация в городе не стабилизируется.

Напомним, ранее президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что непродуманная и поспешная ликвидация последствий катастрофы в Армянске может погубить половину полуострова.



Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 14.09.18

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