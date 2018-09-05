Двойной стресс: 20 процентов семей пострадавшего Армянска отказались расставаться с детьми

После выброса химических веществ из Армянска вывезли 2 тысячи 879 человек. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

В числе тех, кто покинул город – дошкольники и первоклассники с родителями, а также учащиеся 2-11 классов, которые отправились в санатории республики в сопровождении учителей и классных руководителей.

Напомним, после того как эксперты зафиксировали в Армянске превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, власти Крыма приняли решение приостановить работу местного химзавода.

Испарение содержимого накопителя кислоты, который используется филиалом ООО «Титановые инвестиции», произошло в ночь с 23 на 24 августа. После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу.

Власти республики утверждают, что жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, но, тем не менее, приняли решение вывезти всех детей из города, предоставив им возможность отдохнуть в течение двух недель в санаториях Крыма за государственный счет.

Однако предложение чиновников приняли не все. Родители переживают двойной стресс: от страха потерять здоровье или расстаться, пусть и на время, с детьми. По данным Минобраза республики, около 20% семей все же решили, что их дети останутся в городе.

«Некоторым родителям психологически тяжело отправить своих детей в поездку. Не хотят расставаться с детьми, переживают», – предположили в пресс-службе министерства в ответ на вопрос корреспондента РИА «Новый День», добавив, что некоторые семьи все же меняют мнение, и разрешают детям поехать в санатории.

Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил РИА «Новый День», что вывоз детей из города продолжается. Между тем, руководитель Армянска не смог назвать точное количество людей, отправившихся в санатории, и решивших остаться в Армянске, предложив дождаться заседания оперативного штаба, где будут озвучены актуальные данные.

В правительстве решили не вводить режим ЧС в городе, считая, что для этого нет оснований. Тем временем, проводится ежедневная обработка улиц Армянска и близлежащих сел. Для обработки используют воду.

К выяснению причин ЧП подключились сотрудники Следственного комитета. В отделе ведомства по Красноперекопску возбудили уголовное дело по материалам проверки по факту выброса вредных веществ в атмосферу в районе Армянска.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 05.09.18

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