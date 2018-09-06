На крымских дорогах обнаружили «армянскую» пену – в Минприроды комментировать некому

Жители Крыма сообщают о появившейся во время ливней белой пене на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане публикуют фотографии пены в социальных сетях, обсуждая, связано ли ее появление с экологическим инцидентом в Армянске.

Как отметила одна из жительниц Ялты, разместившая снимки в соцсетях, пена оседает даже на стеклах. Тем временем, сообщения о пене на дорогах поступают также из Симферополя и Севастополя.

При этом мнения крымчан кардинально разделились: одни жители полуострова опасаются, что появившаяся пена является результатом химической реакции, из-за содержания в воде вредных веществ, и поэтому находиться под ливнем небезопасно. Другие же уверены, что подобные заявления лишь сеют необоснованную панику.

В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики для РИА «Новый День» сообщили, что руководство ведомства сейчас находится в командировках, в том числе в Армянске, и участвует в совещании, поэтому комментарий с пояснением, связано ли появление пены с экологическим инцидентом на севере Крыма, может быть предоставлен позже.

В то же время, в региональном управлении Роспотребнадзора корреспондента РИА «Новый День» заверили в том, что если дожди и были бы опасны для крымчан, то информация об этом обязательно появилась бы на портале правительства республики.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу.

В сентябре эксперты зафиксировали в Армянске превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, власти Крыма приняли решение приостановить работу химзавода.

В правительстве утверждают, что жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, но, тем не менее, приняли решение вывезти всех детей из города, предоставив им возможность отдохнуть в течение двух недель в санаториях Крыма за государственный счет.

Одним из способов решения проблемы власти называют наполнение накопителя водой, однако не все экологи соглашаются с тем, что это будет разумно, так как после этого возможны кислотные дожди.

Фото: пользователь Тая Тысяча (Ялта)

Фото: пользователь Тая Тысяча (Ялта)

Фото: «Новый День» (Симферополь)

Симферополь, Леонид Маковецкий

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