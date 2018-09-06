Жителям Армянска отключают электричество из-за химического выброса

Выброс с химзавода в Армянске повлиял на энергоснабжение города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Крымэнерго» предупредили жителей Армянска и прилегающих к нему населенных пунктов о возможных внеплановых отключениях. Это связано с химическим загрязнением изоляции электроустановок госпредприятия.

«Ежедневно выполняются внеплановые осмотры электрооборудования, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния электрических сетей и внеплановые ремонты при необходимости. Выполняются все необходимые технические мероприятия, направленные на профилактику нарушений, в том числе, совместно с МЧС – обмыв изоляции струей воды и чистка вручную при невозможности его применения», – сообщили в «Крымэнерго».

По информации предприятия 6 и 7 сентября с 13-00 до 17-00 электроснабжение будет полностью прекращено в селе Волошино и частично в Армянске. 7 сентября с 08-00 до 17-00 без электричества останутся жители села Перекоп.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной.

В сентябре эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего завод решили временно закрыть.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 06.09.18

Русло главной реки Симферополя наполнилось белой пеной – подозревают Армянск. / К границам Крыма отправили опытных диверсантов СБУ. / На крымских дорогах обнаружили «армянскую» пену – в Минприроды комментировать некому. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»