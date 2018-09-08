Глава Крыма предупредил о повторном выбросе в Армянске

В районе Армянска и Красноперекопска возможно повторение выброса сернистого ангидрида, если в регион вернется жаркая погода. Такое заявление сделал, глава Крыма Сергей Аксенов. Он также отметил, что власти делают все, чтобы этого не допустить.

По его словам, выброс может случиться, если установится жара. Это грозит новым выбросом химических веществ из кислотного накопителя вблизи Армянска, заявил губернатор в эфире телеканала «Крым 24». «Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае увеличения температуры. Но сухие участки, которые парят, активно засыпаются (нейтрализующим веществом, прим. ред), – сказал Аксенов.

Опасения Аксенова подтвердила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее словам, при повышении температуры повтор ситуации возможен, но только в случае, если не будут приняты меры.

Между тем, как сообщает BFM, учеба в школах остановлена, а пейзаж напоминает постапокалиптический. Местные жители напуганы и уже не верят, что последствия ЧП быстро ликвидируют. С деревьев опали листья, на крышах домов образовался маслянистый налет с желтым оттенком, металлические поверхности изъедены ржавчиной. Полностью уничтожен урожай. На опустевших улицах – люди в масках. Три тысячи детей были эвакуированы в санатории.

«У меня есть ощущение, что истинные масштабы ситуации замалчиваются. Второй момент: я не понимаю, почему здесь нет представителей федерального центра. Аксенов говорит, что контактирует с федеральным центром, но я думаю, что в федеральном центре до конца не понимают масштаб трагедии. Женщины просто плачут, мы не понимаем, что происходит. Мы видим, что происходит трагедия. Слава Богу, детей наших вывезли, а что делать нам?» – заявил журналист, общественный деятель Александр Горный.

Как писал «Новый День», авария произошла на кислотном накопителе завода «Крымский титан». Он пересох из-за недостатка пресной воды, которая перестала поступать в достаточном количестве после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, снабжающий северную и восточную часть полуострова.

4 сентября Аксенов заявил, что дети, проживающие в Армянске, будут вывезены в санатории полуострова из-за загрязнения воздуха. ГСУ Следственного комитета по Крыму возбудило уголовное дело по факту выброса загрязняющих веществ в атмосферу в районе города Армянска по ч. 1 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Армянск, Иван Гридин

Армянск. Другие новости 08.09.18

The Telegraph нашла женевский след «отравителей» Скрипалей. / В Верхнем Тагиле закрыли цех, где погиб рабочий. Предприятие обмануло Ростехнадзор. / Куйвашев прокомментировал отставку Тунгусова (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»