Губернатор Херсонщины похвастался «агентурными сведениями» из Армянска

Глава администрации Херсонской области Андрей Гордеев представил на пресс-конференции в Киеве сведения, собранные некой украинской «агентурной сетью» в Армянске, где произошел химический выброс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналистов удивило, что «секреты», которыми поделился Гордеев, не добавили ничего нового к информации, ранее озвученной российскими СМИ и доступной в открытых источниках.

Мало того, губернатор невольно признал, что армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» и в украинские времена всегда был источником экологической опасности – «никогда не отличался экологическими стандартами и заботой о людях».

Кроме прочего, Гордеев умудрился частично дезавуировать пропагандистскую версию Киева о неких «авиаударах» по заводу.

«По информации, добытой агентурно, у них была техногенная авария. Чем она вызвана – стрельбищами, как сказал президент, или другими причинами… это еще будем выяснять. Насколько нам известно, они в авральном порядке засыпают накопитель кислоты фосфатгипсом и известью для гашения сернистой кислоты и прекращения ее выбросов в атмосферу», – заявил Гордеев на пресс-конференции.

Отметим, что эксперты еще в конце августа установили точные причины произошедшего в Армянске, после чего они были озвучены представителями правительства Крыма. В ночь с 23 на 24 августа произошло испарение из накопителя кислоты после того как в нем упал уровень воды. Об одном из вариантов решения проблемы с кислотонакопителем – обработкой известью, глава Крыма рассказал в начале сентября. Работа завода полностью была прекращена 9 сентября. Однако и эту информацию Гордеев выдал как «добытую агентурно».

«На сегодняшний день ситуация там нормализовалась. Мы полностью проводим мониторинг вокруг «Крымского титана», что касается территории Украины. С утра 10 сентября мы не наблюдаем, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и с вероятностью в 90% мы можем сказать, что сам завод «стоит»», – сказал губернатор, попутно предложив передать предприятие в управление Киеву, забыв, что оно расположено на территории России.

Выступление руководителя области не осталось без реакции пользователей социальных сетей: «Полишинель и шут гороховый, а не губернатор! Даже наврать не смог…», – выразил общее мнение в соцсети один из херсонских комментаторов.

Как уже сообщал «Новый День», после ЧП из Армянска на две недели вывезли детей в санатории и лагеря, а к разбирательству в ситуации подключились силовые структуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.09.18

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