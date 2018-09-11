Крымская дамба под угрозой сноса: жители Херсонщины готовы на всё

Жители Херсонской области готовы к акциям протеста, требуя от руководства Украины возобновить поставки воды в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцев, проживающих в приграничном с Крымом регионе, не устраивает экологическая ситуация в Херсонской области, резко ухудшившаяся после инцидента в Армянске.

Устранение последствий выброса на химзаводе в Армянске может затянуться, так как для этого в том числе нужны большие объемы воды. Но после организации властями Украины водной блокады Крыма в 2014 году на полуострове количество жизненного важного ресурса резко сократилось.

Между тем, жители Херсонской области жалуются не только на проблемы со здоровьем, но и на заболевания домашнего скота. По предположению ряда экспертов, полностью устранить последствия выброса можно будет только после запуска воды по Северо-Крымскому каналу. Что не входит в планы украинских чиновников, называющих водную блокаду Крыма частью государственной политики нынешнего руководства Украины.

Ситуацию усугубляет падение производства на селе и обнищание местных крестьян из-за невозможности по причине «продовольственной блокады» соседнего Крыма реализовывать выращенную продукцию в прежних объемах.

Напряженность ситуации в Херсонской области признали в Верховной раде Украины. Однако, чтобы избежать критики за бездействие и равнодушие к проблемам местных жителей, в парламенте решили переложить всю ответственность на российское руководство, заявив, что именно России принадлежит инициатива по проведению акций протеста в области.

«Анализ полученных данных свидетельствует о дальнейшей возможности попытки спецслужб РФ на фоне техногенного бедствия дестабилизировать обстановку вокруг «UCP» (армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – местный химзавод, прим. «НД») путем организации в Херсонской области «стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей» с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить водоснабжение полуострова», – написал на своей странице в Facebook нардеп и активный пропагандист АТО в Донбассе Дмитрий Тымчук.

Недовольство жителей Украины Тымчук так же отнес на счет «происков России», заранее обвинив РФ, в случае если народ перейдет от протестов к действию.

«В общедоступных ресурсах навязывается манипулятивное мнение, что река Днепр не является «украинской собственностью», поскольку берет начало на территории Российской Федерации, в связи с чем выдвигается требование в сжатые сроки принять меры по открытию Северо-Крымского канала. В противном случае, «возмущенное местное население» вместе с жителями близлежащих районов Херсонской области якобы может самостоятельно разблокировать дамбу на канале», – вещает Тымчук.

Стоит отметить, что открытие Северо-Крымского канала не только позволит ускорить устранение последствий химического выброса в Армянске, но и решит другие проблемы местных жителей, с которыми они столкнулись после водной блокады полуострова. Так, из-за переизбытка воды в водохранилищах в поселках, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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