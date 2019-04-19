Первый президент Украины нашёл «разумное решение» по Северо-Крымскому каналу

Водная блокада Крыма – деяние, которое стоит «за красной чертой». Вопрос о возобновлении работы Северо-Крымского канала необходимо срочно решить, применив «разумный» подход.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, выступая в эфире телеканала 112.

Кравчук предложил продавать днепровскую воду Крыму аналогично тому, как Россия продаёт ямальский газ Украине.

«Этот вопрос нужно решить. Если Украина его решит разумно – я не думаю, что мы должны бесплатно отдавать Крыму воду, нам это стоило очень дорого – канал и все эти системы… Мы же не можем сейчас сказать: «Мы будем обслуживать» – это большие затраты. Все нужно посчитать. Мы же покупаем газ в России. Отрезать воду – это за красной чертой», – заявил первый президент.

Напомним, Украина прекратила поставки воды в Крым в 2014 году.

Как сообщал «Новый День», соседняя с российским Крымом Херсонская область Украины столкнулась с огромными проблемами в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. Так, из-за переизбытка воды в водохранилищах в поселках, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

Однако кабинет Петра Порошенко постоянно заявлял, что создание условий дефицита воды на «оккупированном полуострове» – это часть государственной политики Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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