«Блокада эффективнее» – Кравчук передумал продавать Крыму воду

Импорт российской нефти на Украину не имеет отношения к оккупации «Незалежной», поэтому торговлю с Россией нефтепродуктами нельзя приравнивать к гипотетической продаже Киевом воды для нужд Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом американскому «Радио Собода» заявил глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Крым это «оккупированная территория», поэтому вся ответственность за перекрытие Украиной Северо-Крымского канала лежит на «оккупанте», то есть – на России. И ни о каких поставках воды на полуостров, даже за деньги, не может быть и речи.

«Я сказал, что сейчас за ситуацию в Крыму несет ответственность оккупант, то есть Россия. Если мы торгуем с Россией нефтью и другим, то вроде бы возникает вопрос: а почему водой не можем торговать?

А сейчас я вижу, поскольку Крым хотят превратить в военную базу, и уже Крым введен в систему Российской Федерации, он стал одним из округов, то теперь и Украина просто так поставлять воду в Крым не будет. Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам, военным заводам или еще кому-то. За все несет ответственность Россия. Когда Крым станет украинским – вода туда пойдет как надо», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что Киев может получить выгоду от поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

При этом он намекал, что Украина может продавать воду подороже, так как сама якобы часто переплачивает России за поставки углеводородов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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