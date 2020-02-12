Кравчук вновь поднял вопрос о продаже воды Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук вновь напомнил украинской власти, что Киев может получить выгоду от поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского телеканала Newsone.

При этом Кравчук намекнул, что Украина может продать воду подороже, так как сама якобы часто переплачивает России за поставки углеводородов.

«Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить и за газ и за воду, как должно... Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», – заявил экс-президент.

Напомним, в апреле прошлого года Кравчук уже публично выступал с подобной идеей.

Так, по его словам, водная блокада Крыма – деяние, которое стоит «за красной чертой». Вопрос о возобновлении работы Северо-Крымского канала необходимо срочно решить, применив «разумный» подход.

Кравчук предложил продавать днепровскую воду Крыму аналогично тому, как Россия продаёт ямальский газ Украине.

«Этот вопрос нужно решить. Если Украина его решит разумно – я не думаю, что мы должны бесплатно отдавать Крыму воду, нам это стоило очень дорого – канал и все эти системы… Мы же не можем сейчас сказать: «Мы будем обслуживать» – это большие затраты. Все нужно посчитать. Мы же покупаем газ в России. Отрезать воду – это за красной чертой», – заявлял первый президент.

Киев перекрыл поставки воды в Крым в 2014 году.

Как сообщал «Новый День», соседняя с российским Крымом Херсонская область Украины столкнулась с огромными проблемами в связи с закрытием Северо-Крымского канала. Так, из-за переизбытка воды в водохранилищах в поселках, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам.

Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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