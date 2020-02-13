Постпред Крыма при Путине отказался вести переговоры с Киевом о поставках воды на полуостров

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов считает бессмысленными переговоры с Украиной по возобновлению подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории».

Мурадова, в частности, возмутило недавнее предложение главы президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки Москвы в Донбассе.

«При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что с ними пока не о чем разговаривать. Перекрытие канала является гуманитарным преступлением против всего населения Крыма, но мы справляемся с этой ситуацией», – цитирует РИА Новости постпреда Крыма при президенте.

Между тем, сегодня стало известно, что Верховная Рада готовится узаконить водный геноцид крымчан.

Запрет на поставки воды в Крым уже поддержал спикер Верховной Рады, депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По мнению экспертов, цель готовящегося закона о невозможности подачи воды в Крым – не допустить заключения сделки между правительствами Украины и России о продаже днепровской воды для полуострова через заблокированный сегодня Северо-Крымский канал.

Напомним, на днях первый президент Украины Леонид Кравчук вновь напомнил украинской власти, что Киев может получить выгоду от поставок воды в Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.20

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