В Киеве предлагают Москве залить Крым водой в обмен на слив Донбасса

Украина может открыть шлюзы Северо-Крымского канала для подачи воды в Крым, если Москва отдаст Киеву контроль над российско-украинской границей в обход Минских соглашений и без согласования с Донецком и Луганском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Депутат отвечал на вопрос бывшего журналиста «Эхо Москвы», а ныне ведущего украинского телеканала «Пэршый» Матвея Ганапольского.

«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», – заявил Арахамия.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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