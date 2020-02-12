Это всё Ганапольский! Глава президентской фракции в Раде оправдался за слова о Крыме

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия попытался оправдаться за свои слова в телеэфире о том, что Украина может открыть шлюзы Северо-Крымского канала для подачи воды в Крым, если Москва отдаст Киеву контроль над российско-украинской границей в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои объяснения и извинения Арахамия выложил в Фейсбуке.

Он утверждает, что во всём виноват ведущий Матвей Ганапольский, который задал заведомо провокационный вопрос.

«Уважаемые друзья, мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было...

Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, каково мое личное мнение по этому поводу.

Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция», – написал Арахамия.

При этом он, всё-таки, попросил прощения за своё циничное предложение.

«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», – оправдался «слуга народа».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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