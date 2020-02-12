Кремль ответил на предложение «слить» Донбасс в обмен на воду для Крыма

Все вопросы относительно урегулирования ситуации в Донбассе Киев должен решать непосредственно с ЛДНР.

Москва не является участником внутригражданского украинского конфликта и не намерена торговаться с Киевом «в свою пользу» за счёт интересов донецких республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на прозвучавшую в Киеве идею отдать Украине контроль над границей между ЛДНР и РФ в обмен на подачу воды в Крым.

«Крым – это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены... Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет», – цитирует Пескова РИА Новости.

«Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию», – отметил пресс-секретарь президента и добавил, что для обсуждения пунктов Минских соглашений, в том числе и вопроса о границе, Киев должен контактировать не с Москвой, а с Донбассом.

«Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они (ЛНР и ДНР), конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов», – подчеркнул Песков.

Напомним, накануне глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина может открыть шлюзы Северо-Крымского канала для подачи воды в Крым, если Москва отдаст Киеву контроль над российско-украинской границей в обход Минских соглашений и без согласования с Донецком и Луганском.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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