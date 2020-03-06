Новый премьер Украины придумал отмазку, чтобы не возвращать Крыму воду

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ранее выступивший за возобновление подачи воды в Крым из гуманитарных соображений, поспешил отказаться от своих слов. Он заявил, что позиция по вопросу подачи на полуостров «остается неизменной». По словам Шмыгаля, Киев хотел бы возобновить водоснабжение Крыма, но это невозможно до «возвращения полуострова в состав Украины». Об этом глава правительства Незалежной написал в своем Facebook.

Премьер отметил, что ток-шоу – это не самый лучший формат для обсуждения важных вопросов, поэтому его настоящая позиция «потерялась в шуме студии». По его словам, украинское правительство «хочет помочь» украинцам в Крыму, чтобы «они чувствовали, что мы заботимся о них». Однако, подчеркнул глава правительства, мы «не можем и не имеем технической возможности» возобновить подачу воды на полуостров «до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины». Шмыгаль тут же придумал отмазку – невозможность «поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы» из-за «технических причин».

Накануне Шмыгаль заявил в эфире телеканала «1+1», что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед крымчанами. По его словам, в Крыму живут украинцы и «мы не перекроем воду для украинцев». Премьер-министр добавил, что отсутствие подачи воды в регион приведет к гуманитарной катастрофе.

Как сообщал «Новый День», в феврале глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина может открыть шлюзы Северо-Крымского канала для подачи воды в Крым, если Москва отдаст Киеву контроль над российско-украинской границей в обход Минских соглашений и без согласования с Донецком и Луганском. Позже, после того, как его слова вызвали возмущение киевских властей, ему пришлось оправдываться за свои слова. Арахамия дал понять, что он тут ни при чем, и обвинил журналиста Матвея Ганапольского, который задал заведомо провокационный вопрос. При этом он попросил прощения за свое циничное предложение.

Напомним, Украина прекратила подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу после крымской весны 2014 года, когда полуостров вернулся в состав России. Из-за действий Киева Крым лишился 85 процентов своих потребностей в воде. Меры, предпринятые российскими властями, в том числе бурение новых скважин и перебрасывание воды из Краснодарского края, ситуацию облегчают, но кардинально не решают. Полуостров столкнулся с риском дефицита воды из-за низкого уровня наполнения водохранилищ.

По последним данным, в Симферополе в водохранилищах удалось накопить запас на 100 дней.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 06.03.20

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