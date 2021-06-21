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Понедельник, 21 июня 2021, 18:27 мск

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Украинская актриса призвала попрощаться с Крымом навсегда

Фото: РИА «Новый День»

Крымчане никогда не простят Украину за все злорадные публичные издевательства над собой чиновников и политиков «Незалежной» после 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.

В частности, она напомнила недавнее выступление главы Совбеза Украины Алексея Данилова, который с глумливой издёвкой прокомментировал наводнения в Крыму.

«Мы же кричим: «Донбасс наш, Крым наш». Крым – ваш, а люди не ваши? Которые там живут. Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут такие злые Даниловы во власти. Как можно Данилову так шутить? Или он необдуманно говорит? Так он очень много говорит необдуманного…

Была война СССР с фашизмом, и много стран в этом погрязло. Даже среди немцев иногда попадались нормальные люди, когда видели маленького ребенка голодного, и то они протягивали руку помощи. Потому что Гитлер – это исчадие ада. И то, что сегодня происходит у нас, с народом Украины – это, по-моему, посеяно оттуда.

Мы забыли. Они бросили семя, и оно проросло. Те потерянные нами поколения опять навязывают нам коричневую чуму. То, что озвучил Данилов – Боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал? Мама, наверное, есть», – приводит «ПолитНавигатор» слова Титаренко.

Напомним, раньше украинские политики издевательски комментировали небывалую в Крыму засуху.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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