«Пусть выходят на протесты в вонючих носках» – в Киеве выставили крымчанам условие для подачи воды на полуостров

Возможность подачи воды в Крым может быть рассмотрена Украиной только в том случае, если жители полуострова выйдут с антироссийскими протестами и чётко выраженными претензиями к президенту России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил киевский политолог Валентин Гладких.

«Не надо сейчас пытаться представить оккупационную крымскую власть и оккупационную российскую власть как сиротинушек, которые нуждаются в нашей помощи. И люди, которые поддерживали эту власть или поддерживают – если они их не поддерживают, то пусть выходят на протесты.

Когда я увижу в Крыму протест крымчан, которые выйдут и скажут, что «у нас нет воды, дайте нам воду, Владимир Владимирович, дайте воду, хотим пить, хотим носки постирать, потому что воняет уже на весь мир»…

Но пока этого всего не будет, их претензии к власти украинской выглядят, мягко говоря, неполноценно...», – приводит слова Гладких «ПолитНавигатор».

Напомним, из-за засухи и опустошения водохранилищ Крыма на полуострове ограничили водоснабжение в Симферополе, Ялте и Евпатории.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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