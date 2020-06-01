Госдума привлекает ООН для наказания Украины за водную блокаду Крыма

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила официальное письмо в адрес комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с жалобой на преступные действия Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём обращении Поклонская требует дать международную правовую оценку незаконному блокированию Украиной поставок воды в Крым и принудить Киев восстановить водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу.

«Настоятельно призываем Вас, госпожа Верховный комиссар, а также государства, признавшие Всеобщую декларацию прав человека и участвующие в международных конвенциях и соглашениях по защите прав человека, решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», – приводит текст письма российского депутата РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что действия киевского режима не только нарушают фундаментальные права человека и вредят Крыму, но и наносят серьёзный экологический ущерб южным областям Украины, где из-за разлива не поступающей в Крым днепровской воды происходит заболачивание почв и вывод из сельскохозяественного оборота огромных площадей земли, что ведёт к социальной катастрофе уже на территории самой Украины.

«Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство – член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», – говорится в письме.

«Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям», – написала Поклонская и добавила, что, таким образом, власти Украины нарушили Устав ООН, статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Организации Объединённых Наций, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.06.20

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