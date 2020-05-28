В США приветствуют продолжение водной блокады Крыма

Перекрытие водоснабжения Крыма было своевременным и правильным шагом, поэтому водную блокаду полуострова следует продлить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе видеоконференции из Вашингтона заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

По его словам, искуственно созданный дефицит воды на Крымском полуострове приносит серьёзные дополнительные проблемы Москве, а Украина и Запад «должны сохранять наиболее высокую цену Крыма для Кремля». Водная блокада «является важным компонентом в этом вопросе».

«Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», – призвал Джон Хербст и высказался за введение дополнительных санкций против РФ со стороны США и Евросоюза.

Симферополь, Иван Капустин

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