Джон Хёрбст подбивает Зеленского до конца давить на Байдена по «Северному потоку-2»

В США продолжается борьба оппонентов Джо Байдена за остановку строительства газопровода «Северный поток-2». Поэтому Украина не должна прекращать давление на администрацию Белого дома, и Киеву следует максимально использовать предстоящий 30 августа визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол США на Украине, известный русофоб Джон Хёрбст.

Он назвал соглашение США и Германии по завершению строительства «Северного потока-2» – «ужасным решением, которое должно быть пересмотрено».

«Я строго критиковал решение Белого дома по поводу «Северного потока-2». Это ужасное решение противоречит американским интересам. Нужно понять, что это решение не было подарком для России, это был подарок для Германии, для Меркель, но, всё-таки, это было в угоду Путину. Это даёт Путину новый инструмент, чтобы нажимать на Украину и другие страны Восточной Европы», – рассуждает американский дипломат.

По его мнению, Байден специально назначил визит Зеленского на 30 августа, чтобы украинский президент не смог встретиться с ушедшими на каникулы американскими сенаторами и конгрессменами – противниками газопровода.

«По поводу визита 30 числа, думаю, Белый дом это предложил, потому что Белый дом боится встречи между Зеленским и конгрессменами, сенаторами. Потому что большинство в конгрессе против этого ужасного решения Байдена. Они знают, что если бы у Зеленского была возможность встретиться с конгрессменам, сенаторами, это бы усилило их оппозицию по этому решению...

Администрация Байдена хочет сказать, что Украина уже поняла, что решение принято, нужно жить с этим, и может, так и будет. Но пока политические дебаты у нас продолжаются. И, на мой взгляд, визит Зеленского даёт возможность другим политикам в нашем Конгрессе, особенно демократам, пересмотреть это ужасное решение Белого Дома», – приводит слова Хёрбста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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