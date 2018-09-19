В Киеве американский дипломат напророчил русскому народу последние 10 лет «страданий»

Бывший чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Джон Хербст рассказал о «страданиях россиян» из-за позиции Кремля по Украине, Донбассу и Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хербст считает, что «российские люди страдают, когда Россия выступает против своих соседей», вероятно подразумевая под этим отклик властей РФ на волеизъявление крымчан в 2014 году и поддержку жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских карателей.

«Представители руководящих кругов в Москве до сих пор имеют имперское мышление. Они стремятся доминировать на территориях, где живут. Поэтому они рассказывают о сферах особых интересов, о возможности указывать соседним странам на то, что является приемлемым, а что нет. Я думаю, что это очень большое несчастье не только для Украины, но и для России. До тех пор, пока они будут проводить такую политику, они будут ограничивать собственное будущее», – цитируют бывшего посла украинские СМИ.

По его мнению, позиция Кремля по отношению к Украине сохранится не менее 5-10 лет, за чем последуют «положительные изменения». В чем они заключаются, Хербст решил не озвучивать.

Стоит отметить, что ранее Хербст в эфире телеканала «RTVI» обвинил Кремль в создании «искусственного восстания» в Донбассе. Дипломат заявил о том, что в августе 2014 года на территорию Украины якобы вторглась Красная армия, поэтому Киев и потерял контроль над регионом.

Также Хербст заявлял, что «некоторые влиятельные члены НАТО запуганы Россией».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.09.18

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