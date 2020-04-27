Экс-посол США в Киеве уверяет украинцев в скорой «сдаче Донбасса ослабевшим Путиным»

Коллапс американской сланцевой нефтедобычи и беспрецедентный уровень смертности от коронавируса в США (на миллион населения – в 33, 5 раза выше, чем в России) – не имеют значения и никак не повлияют на уровень поддержки Украины со стороны Пентагона.

Зато коронавирус и низкие нефтяные цены обязательно приведут к краху «путинской России» и, как следствие, «освобождению Украины от российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уверенность в этом выразил на видеоконференции «Киевский форум по безопасности» бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«На самом деле Путин очень уязвим. Когда мы говорим о мире в Украине, он в первую очередь зависит от того, чтобы Россия отказалась от своего империалистического авантюризма на Донбассе. При этом сейчас, возможно, тот момент, когда, по крайней мере, некоторые понимают, что настало время остановить их агрессию на востоке Украины. Для этого есть две причины», – обнадёжил экс-посол украинскую аудиторию.

«Первая – пандемия. Это очень большая проблема для Москвы, очень большая проблема. Мы уже видели статистику в России, особенно в Москве, которая стремительно растет. И непонятно, способен ли Кремль с этим справиться. Это исключительная чрезвычайная ситуация, когда Путин передает ответственность областным губернаторам, потому что не знает, что делать. Это первое.

Второй момент – проблема пандемии спровоцировала резкий спад глобального спроса на нефть, а российская экономика зависит от улеводородов. Это 40% экспорта Кремля, 40% экспортных поступлений. И тут вдруг они ничего не зарабатывают. Стоит вспомнить, что Советский Союз упал после почти десяти лет, на протяжении которых цены на нефть были низкими. Стоит также вспомнить, что московская агрессия против Грузии и против Украины в 2014 году началась, когда цена на нефть превысила сто долларов за баррель, и Кремль почувствовал достаточность ресурсов», – приводит слова Хербста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.20

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