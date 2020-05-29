«Долго не продержатся» – в партии Зеленского озвучили план водной блокады Донецка

Донецк до сих пор не подвергли тотальному «обезвоживанию» только потому, что система водоснабжения подконтрольного Киеву Мариуполя завязана на столицу Донбасса. Однако ситуацию можно быстро «исправить», если прямо сейчас приступить к финансированию и строительству отдельного водоканала для Мариуполя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «ATR» (принадлежит организатору блокады Крыма Ленуру Ислямову) заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова.

«По Донецку и Мариуполю нужно понимать, что в Мариуполь вода идёт через Донецк, и если мы останавливаем Донецкий водоканал, то водоснабжение Мариуполя прекращается.

За всё время конфликта в Донбассе для Мариуполя не сделано отдельного водоснабжения. Я вчера говорила с министерством экономики о том, что, я думаю, нам нужно инициировать в Верховной раде строительство водоканала. Хотя бы начало консультации на тему, сколько это стоит.

Думаю, что даже начало обсуждения строительства такого водоканала будет иметь дипломатический эффект», – заявила депутат от партии Зеленского.

По её словам, к частичной водной блокаде Донецка можно приступить уже сейчас за счёт забора воды для Мариуполя из местного водохранилища.

«Я знаю, что Украина дополнительно делала водохранилище в Мариуполе, которое позволит даже сегодня, может быть, не остановить водоснабжение (Донецка), но уменьшить подачу воды. Я думаю, донецкая территория продержалась бы меньше чем Мариуполь. Я считаю, что в дипломатических отношениях экономические и прагматические интересы играют очень серьёзную роль», – приводит «ПолитНавигатор» слова «слуги народа».

Напомним, накануне экс-посол США на Украние Джон Хербст приветствовал продолжение водной блокады Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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