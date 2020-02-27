Организатор водной блокады Крыма: Несмышлёные крымчане – жертвы агрессии

Подавляющее большинство жителей Крыма, проголосовавшее за присоединение к России, не понимает своего несчастного положения и одурманено «российскими спецслужбами и пропагандой».

Поэтому Украина должна принять для миллионов заблудших крымчан закон «О прощении», чтобы отделить «предателей Украины» от тех, кого можно помиловать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бежавший от Крымской весны в Киев экс-депутат Верховного совета АРК, один из организаторов водной и торговой блокады полуострова, бывший депутат Верховной рады Андрей сенченко.

«Люди не понимают, а там с ними работают российские спецслужбы, российская пропаганда, предатели, которые им говорят: «так, будут массовые репрессии!»… Нужно, в конце концов, принять закон, который четко регулирует, а кто на оккупированных территориях является предателем по украинскому законодательству, а кто является жертвой оккупации и российской агрессии.

Я утверждаю, что подавляющее большинство людей, миллионы людей, они никакие не предатели, они жертвы агрессии, потому что государство не смогло в определенный промежуток своей истории защитить этих людей», – приводит слова Сенченко «ПолитНавигатор».

Напомним, переживающий сегодня за миллионы крымчан Андрей Сенченко рассказал ранее, как вынудил рэкетом и угрозами херсонских аграриев профинансировать строительство плотины, перекрывшей Северо-Крымский канал.

По его словам, «выкручивать руки» херсонским фермерам он вызвался лично, так как в 2014 году правительство Яценюка тянуло с выделением средств на строительство перекрывающей дамбы.

«Мы определили место для плотины и примерно посчитали, сколько денег нужно хотя бы на временную плотину, которая выдержала бы первое время. Но власть, в частности Яценюк, не захотел давать на это деньги… Пришлось, если честно, немножко повыкручивать руки аграриям Херсонской области. Они сокрушались, обижались, но в конце концов согласились. Мы сказали, что если они отказываются, то мы просто не откроем воду на головном сооружении Каховского водохранилища и вы тоже останетесь без воды. В итоге они вскладчину профинансировали эту затею, и мы построили плотину», – похвалился беглый чиновник.

Как сообщал «Новый День», четырьмя годами ранее Сенченко самоуверенно предсказал уход России из Крыма и пригрозил в один день депортировать всех русских.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.20

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