Верховная Рада готовится узаконить водный геноцид крымчан

Комитет Верховной Рады по правам человека принял решение о невозможности подачи воды «украинским гражданам» Крыма до их «полного освобождения» от «российской оккупации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», – написал депутат в своём телеграм-канале.

По его словам, решение комитета в виде законопроекта будет вынесено на голосование украинского парламента.

Запрет на поставки воды в Крым уже поддержал спикер Верховной Рады, депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По мнению экспертов, цель готовящегося закона – не допустить заключения сделки между правительствами Украины и России о продаже днепровской воды для Крыма через заблокированный сегодня Северо-Крымский канал.

Напомним, на днях первый президент Украины Леонид Кравчук вновь напомнил украинской власти, что Киев может получить выгоду от поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.20

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