Киев может вернуть Крыму воду

У полуострова Крым появились шансы вернуть водоснабжение территории через Украину. По крайней мере, так можно трактовать заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В эфире телеканала «1+1», сообщает РБК, высокопоставленный чиновник заявил, что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед крымчанами.

«Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев», – сказал он (цитата по УНИАН). По его словам, отсутствие подачи воды в регион приведет к гуманитарной катастрофе.

Напомним, после крымской весны 2014 года, когда полуостров после референдума вошёл в состав России, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Крым лишился 85 процентов своих потребностей в воде. Меры, предпринятые Россией, в том числе рытьё новых скважин и перебрасывание воды из Краснодарского края, ситуацию облегчают, но кардинально пока не решают. По последним данным, в Симферополе в водохранилищах удалось накопить запас на 100 дней. В столице полуострова действует режим экономии, связанный с регулярными отключениями водоснабжения.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 04.03.20

На Украине утвердили новый состав правительства. / Украинские мошенники обманули шведских пенсионеров на миллионы крон. / Украинцы больше не могут ездить в Россию по внутренним паспортам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»