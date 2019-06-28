Представительство Крыма в Москве живет на широкую ногу

На представительство Крыма в Москве тратиться больше, чем на поддержку всех сельских учителей РК.

Собственные доходы республики Крым в 2018 году достигли 40,7 млрд руб, план на этот год – не менее 43 млрд. РИА «Новый День», попыталось выяснить, на что тратятся и какую долю в этой сумме составляют расходы Представительства Крыма при президенте РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из актуальных задач Представительства является расширение делового сотрудничества Крыма с российскими и зарубежными компаниями, привлечение инвестиций в экономику республики. В течение пяти лет постоянным представителем Республики Крым при Президенте РФ является вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Запомнился визит делегации китайских бизнесменов в 2015 году, которых принимал Мурадов. Журналисты услышали тогда много для себя неожиданного. Вице-премьер с энтузиазмом говорил о том, что Крыму нужен завод по производству кирпича и черепицы. Китайцам для этого производства он предлагал разрушенный машиностроительный завод в Джанкое – его даже по цене пустой территории много лет не могло продать Минимущества. Поясним, почему идея кирпичного завода местных удивила: для индивидуального строительства в Крыму используется недорогой камень-ракушечник. Его как раз в степной части полуострова успешно добывают компании, аффилированные с крымскими депутатами или чиновниками.

А газобетон производят на своем заводе люди с известными в Крыму фамилиями Константинов и Кабанов. Впрочем, и китайцы, и кирпичи остались только в задорной, но опрометчивой речи Мурадова.

Инвесторы, особенно иностранные, в очередь пока не выстраиваются. Многие крупные российские компании, опасаясь санкций, работать в Крыму отказываются. А представительство РК в Москве живет на широкую ногу.

Ведомство занимает 17 комнат на четырех разных (от 4 до 22) этажах в доме №36 на Новом Арбате. За их аренду платится 10 млн 34 тыс руб в год.

Еще 10 млн 208 тыс идет на транспортное обслуживание. Ежедневно для Представительства подается три авто представительского (а какого же еще?) класса. Каждая из машин (цвет черный или черный металлик, салон – черная кожа) задействована по 12 часов. Автомобили других марок подаются по мере необходимости, по заявкам. Отдельно с начала года 1 млн 200 тыс руб потрачено на обслуживание, ремонт и страхование транспортных средств.

Представительство проводит конкурс «по обеспечению участия представителей крымских и российских неправительственных организаций в мероприятиях на площадках международных организаций (страны западной Европы)». Обеспечение состоит не в том, что сотрудники Представительства покупают крымчанам билеты, например, в Европу и бронируют там для них (и в Москве – для делегаций оттуда) гостиницы, а в том, что находит фирму, которая это сделает. Комиссионные таким помощникам в 2019 году составили 1 млн 600 тыс руб.

Не будем мелочиться, подсчитывая стоимость бутилированной воды, услуг по утилизации оргтехники, офисной техники и расходных материалов и спецсвязи.

В целом, Представительство в Москве за полгода стоило Крыму около 26 млн руб. И это без зарплаты сотрудников.

Сравним суммы: на компенсации всем сельским учителям Крыма за топливо и электроэнергию в бюджете РК предусмотрено на весь 2019 год 26 млн 676 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

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