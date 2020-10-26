Представитель Крыма при Путине вновь призвал лишить Украину полноводного Днепра

Москва может временно перекрыть приток Днепра реку Десну на российской территории в ответ на водную блокаду Крыма киевским режимом и, таким образом, заставить Украину открыть заблокированный ранее Северо-Крымский канал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время выступления на площадке «ИМХО-клуб» заявил вице-премьер-министр Крыма, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Украиной были применены при попустительстве Запада такие зверские санкции, как лишение людей пресной воды, несмотря на предложение крымского правительства платить за воду крупные финансовые средства. Но нет – Украина перекрыла свою часть канала, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова.

От этого жители республики понесли колоссальные убытки: была ликвидирована часть сельскохозяйственных предприятий, а водохранилища полуострова стали регулярно пересыхать. Это привело к дефициту воды, 85% которой из российской реки Днепр и её притоков, протекающих через Украину, поступало на полуостров. В ответ мы могли бы перекрыть, например, Десну на российской территории, но мы пока этого не делаем», – приводит слова Мурадова «ПолитНавигатор».

Напомним, впервые перекрыть русло Десны на российской территории Мурадов предложил ещё в 2018 году.

«Крупный приток Днепра – река Десна. Она проходит рядом с Окой... Из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы можно. Три-четыре кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток на Оку и Волгу вполне возможно», – говорил Мурадов.

В таком случае часть Днепра, наполняемая Десной, пойдёт мимо всей Украины. Представитель Крыма выразил надежду, что в Киеве представляют, насколько может обмелеть главная водная артерия «Незалежной», и поэтому будут вынуждены проявить договороспособность.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.10.20

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