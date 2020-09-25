В Киеве заявили о дефиците питьевой воды на Украине

Команда Зеленского не имеет права идти на «договорняки с Путиным» и соглашаться на подачу воды в Крым, так как Украина якобы сама столкнулась с «дефицитом воды».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь Совбеза Украины, глава штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Любые попытки дать им какой-то ресурс, в том числе, такой ценный ресурс и для Украины... я бы хотел обратить внимание, что проблема воды – это и проблема Украины, потому что у Украины уже дефицит питьевой воды, это вопрос, которым нужно заниматься, нужно решать. И в этих условиях говорить о том, что кто-то там хочет подать, на любых условиях, что бы ни рассказывали – там, гуманитарная катастрофа и отвечает за нее Российская Федерация и ее агрессия против нашей страны.

Что бы ни рассказывали о гуманитарной помощи и так далее – мы не можем помогать тем, кто воюет против нас. Пока Крым будет оккупирован, никаких ресурсов они получать не могут. Ну и, безусловно, те, кто предлагает под любым поводом договорняки с Путиным и протащить туда подачу воды, чего-либо еще, просто работают против нашей страны. Это нужно четко понимать, безусловно, они будут за это отвечать», – приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

По мнению украинских экспертов, подоплёкой грызни Турчинова с властями является борьба команд Порошенко и Зеленского накануне местных выборов за электорат Западной Украины, где у действующего президента слабые рейтинги.

Симферополь, Иван Капустин

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