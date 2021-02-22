В Германии поднимут вопрос о «средневековых методах осады» Крыма

Правительство Германии вкладывает значительные средства в демократизацию Украины, однако закрывает глаза на средневековые методы борьбы киевского режима против населения Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об антигуманной водной блокаде Крыма со стороны Украины заявил Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов. Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве», – цитирует Гердта РИА Новости.

Напомним, недавно «постоянный представитель украинского президента в АРК» Антон Кориневич заявил, что Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно заблокировать возможность подачи воды на полуостров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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