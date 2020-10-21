Обойдёмся без Украины: в Кремле пообещали полностью обеспечить водой Крым

Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма собственными силами, чтобы навсегда избавить полуостров от антигуманных действий Украины, перекрывшей Северо-Крымский канал.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия – мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», – приводит слова Пескова «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, Москва никогда не исключала переговоров с Киевом по возобновлению работы Северо-Крымского канала, однако «к нашему сожалению это исключает Украина».
«Именно Украина перекрыла кран» – добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 50 млрд рублей на комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма за счёт строительства новых скважин, гидротехнических сооружений и восстановления водообеспечивающей инфраструктуры. Кроме того, планируется строительство опреснительных станций.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 21.10.20
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