Обойдёмся без Украины: в Кремле пообещали полностью обеспечить водой Крым

Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма собственными силами, чтобы навсегда избавить полуостров от антигуманных действий Украины, перекрывшей Северо-Крымский канал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия – мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, Москва никогда не исключала переговоров с Киевом по возобновлению работы Северо-Крымского канала, однако «к нашему сожалению это исключает Украина».

«Именно Украина перекрыла кран» – добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 50 млрд рублей на комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма за счёт строительства новых скважин, гидротехнических сооружений и восстановления водообеспечивающей инфраструктуры. Кроме того, планируется строительство опреснительных станций.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.10.20

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