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Вторник, 20 октября 2020, 00:15 мск

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В Крыму расшифровали, на что потратят 50 млрд рублей, выделенных на ликвидацию вододефицита

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, на что будут потрачены 50 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на решение проблемы вододефицита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комплексный план входят мероприятия в рамках ФЦП на сумму порядка 45 миллиардов рублей: строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака.

Кроме того, предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом, по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.

Реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года. «Уже в этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей. Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах, эта работа уже идет.

В 2020 – 21 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя будет направлено 1,7 миллиарда рублей, а на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт сетей в целом по республике – 2,3 миллиарда рублей.

Дополнительные средства будут по решению президента выделены на строительство опреснительных установок», – рассказал Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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