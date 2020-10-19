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Понедельник, 19 октября 2020, 15:06 мск

Новости Крым

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Правительство России выделит Крыму дополнительные средства на решение проблемы вододефицита

Крым получит около 50 млрд рублей на решение проблемы вододефицита. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уже сообщал «Новый День», из-за затянувшейся засухи на полуострове возникла острая нехватка воды. На жесткие почасовые графики уже перешли Симферополь, часть Симферопольского и Бахчисарайского районов, Белогорск, Алушта. Серьезные дефицит отмечается в Севастополе.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета выделять 6 млрд рублей, которые практически полностью пойдут на переброску воды из реки Бельбек и Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище.

«В комплексном плане по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя предусмотрено 14 мероприятий: разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть – из федерального бюджета, – сообщил сегодня Мишустин. – Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей».

Отметим, что только Симферополь при обычном водоснабжении потребляет до 160 тысяч кубометров в сутки, еще 130 тысяч кубометров необходимо Севастополю. А в целом жители полуострова в день расходуют почти 650 тысяч кубов.

Симферополь, Олег Яковенко

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