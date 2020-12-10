Экс-представитель Порошенко в Крыму: Или Зеленский откроет воду полуострову, или потеряет Южную Украину

Продолжительная засуха в Крыму не оставляет Москве иного выбора, кроме открытия заблокированных Украиной шлюзов Северо-Крымского канала, для поступления днепровской воды на полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший представитель экс-президента Петра Порошенко в так называемой «Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, если Москва, тем или иным способом, не договорится с властями в Киеве о подаче воды в Крым, то Россия захватит южные территории Украины, чтобы выйти к самому началу Северо-Крымского канала на Днепре. После этого российская армия может пробить коридор через Одесскую область до Приднестровья.

«Очевидно, что Россия сейчас не имеет другого способа решить проблему с водой, кроме как – или заставить украинскую власть сделать какие-то шаги, чтобы вернуть днепровскую воду в Крым, или планировать очередную военную операцию с отрезанием Крыма и выходом в Приднестровье.

Об этой операции много говорили разные аналитики и эксперты, не только украинские, но и иностранные, поэтому этот план возможен. Будет ли он реализован и когда – этого мы знать не можем. Наверное, военный план у них, все-таки, на первом месте.

Это, очевидно, угрожает тем, что Россия и дальше будет раскачивать ситуацию в Украине, чтобы разрушать украинскую государственность и чтобы – или заставлять украинскую власть идти на уступки в вопросах воды, или захватить днепровский канал», – приводит слова Бабина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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