Верховная рада намерена законодательно запретить подачу воды в Крым

В Верховную раду внесён законопроект о запрете возобновления подачи воды в Крым с территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, воды на полуострове достаточно для нужд населения, а на дополнительную её подачу рассчитывает Россия, чтобы развивать свою военную инфраструктуру.

«Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Чёрного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается «водный кризис» и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины», – пишет в Фейсбуке Гончаренко.

«Вместе с этим, в открытом доступе есть информация, что собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн. куб. м. в год, а в засушливые годы – до 430 млн. куб. м. Согласно данным госучета водопользования, на питьевые и бытовые нужды там ежегодно идет 101-105 млн. куб. м воды. То есть, их можно обеспечить собственными ресурсами», – утверждает он.

«На самом деле, вода нужна оккупанту для развития промышленности и военных баз. Россия продолжает увеличивать количество техники и военных на полуострове. Очевидно, что подача воды приведет к дальнейшей милитаризации региона», – резюмировал украинский депутат.

Отметим, что в Крыму ряд городов уже перешли на жёсткий график подачи воды.

Симферополь, Иван Капустин

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