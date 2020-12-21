В Ялте будут строить опреснительную установку – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ялта с 14 декабря перешла на жесткий график подачи воды – по 3 часа утром и вечером. Однако прошедшие на минувшей неделе дожди изменили ситуацию в лучшую строну: водохранилища, питающие город, начали пополняться.

«Есть стоки с гор, баланс расхода и прихода воды в последние четыре дня выравнивается, – отметил Аксенов. – Больше 30 тысяч кубометров получаем в сутки при расходе 42-43 тысячи».

Тем не менее, вопрос дополнительных источников для Ялты остается актуальным, и для его решения выбрали самый дорогой вариант: «С коллегами из федерального центра поставили точку в обсуждении, есть ли там какие-то астрономические запасы подземной воды. Нет ничего. Никаких запасов. Максимум – 3-4 тысячи кубометров. Решение принято, одобрено – необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения, других источников нет. Как и в Симферополе», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что по строительству опреснительной установке в Ялте вопрос уже решен, по Симферополю решение будет принято до конца недели.

Напомним, что при бесперебойной подаче расход воды в Ялте в несезон составляет около 70 тысяч кубов в сутки, в курортный период потребление возрастает в 1,5 – 2 раза.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 21.12.20

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