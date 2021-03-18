В том числе, опреснением: проблема воды в Крыму будет решена – Путин

Россия закроет проблему водообеспечения Крыма к 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма.

«Сейчас это наиболее острый и первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев. Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя.

Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать быстро сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснение морской воды», – сказал Путин.

Напомним, в начале февраля Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года и дополнили строительством установок по опреснению воды. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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