ФЦП Крыма и Севастополя дополнили опреснением и продлили до 2025 года

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя продлевают до 2025 года. Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной упор делается на развитие инфраструктуры полуострова. «Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма», – подчеркнул глава российского правительства. В числе главных задач так же реконструкция дорожной сети и развитие железнодорожного сообщения.

В новой редакции программы каждый объект должен быть описан полностью – вплоть до ожидаемого эффекта для крымчан.

В течение ближайших 5 лет в рамках программы планируется ввести 554 объекта, по 88% работа уже начата. Помимо прочего, программа предусматривает разведку артезианских скважин и опреснение воды.

Напомним, в текущем году только в Республике Крым на реализацию ФЦП и республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2021 выделено около 45 миллиардов рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.02.21

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