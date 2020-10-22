В Крыму разрабатывают собственный проект опреснения воды

Учёные Крымского федерального университета готовят комплексный проект по опреснению морской воды и очистке сточных вод для решения проблемы водоснабжения полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, опреснение морской воды предлагают проводить методом обратного осмоса.

«Суть метода сводится к отделению соли от воды пропусканием солевого раствора через полупроницаемые мембраны, создавая избыточное давление, – рассказал профессор кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Гусев. – Очистку сточных вод планируется осуществлять путём пропускания через специальные сорбенты, проводя антибактериальную очистку».

В настоящее время вуз обсуждает с республиканским правительством возможность создании пилотного полигона, на котором будет установлена опытная опреснительная установка.

«Несмотря на то, что данные технологии активно используются в странах с дефицитом воды, например, в Австралии, Израиле, африканских государствах, они всё ещё несовершенны, и стоимость одного литра воды достаточно большая. Конечно, в первую очередь мы должны работать над снижением стоимости производства. В этом смысле проще с очисткой сточных вод, для чего мы можем использовать местные материалы. Например, в Крыму достаточно большое количество адсорбентов, в частности глины или ракушечника, который потенциально может быть использован на разных этапах очистки воды», – отмечает Алексей Гусев.

По словам ученых, этот проект полностью не решит проблему с водообеспечением Крыма, но позволит избежать кризисных ситуаций. Также к работе по проекту планируют подключить специалистов в области экологии, чтобы не допустить загрязнения полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.10.20

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