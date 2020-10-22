В Крыму разрабатывают собственный проект опреснения воды

Учёные Крымского федерального университета готовят комплексный проект по опреснению морской воды и очистке сточных вод для решения проблемы водоснабжения полуострова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, опреснение морской воды предлагают проводить методом обратного осмоса.
«Суть метода сводится к отделению соли от воды пропусканием солевого раствора через полупроницаемые мембраны, создавая избыточное давление, – рассказал профессор кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Гусев. – Очистку сточных вод планируется осуществлять путём пропускания через специальные сорбенты, проводя антибактериальную очистку».
В настоящее время вуз обсуждает с республиканским правительством возможность создании пилотного полигона, на котором будет установлена опытная опреснительная установка.
«Несмотря на то, что данные технологии активно используются в странах с дефицитом воды, например, в Австралии, Израиле, африканских государствах, они всё ещё несовершенны, и стоимость одного литра воды достаточно большая. Конечно, в первую очередь мы должны работать над снижением стоимости производства. В этом смысле проще с очисткой сточных вод, для чего мы можем использовать местные материалы. Например, в Крыму достаточно большое количество адсорбентов, в частности глины или ракушечника, который потенциально может быть использован на разных этапах очистки воды», – отмечает Алексей Гусев.
По словам ученых, этот проект полностью не решит проблему с водообеспечением Крыма, но позволит избежать кризисных ситуаций. Также к работе по проекту планируют подключить специалистов в области экологии, чтобы не допустить загрязнения полуострова.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 22.10.20
В Севастополе от ковида умерли еще два человека. / Севастополь лидирует в России по темпам роста преступности. / В Крыму на фоне распространения коронавируса сократили число публикуемых показателей по инфекции. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube