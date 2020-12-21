Западную часть Большой Ялты будут снабжать водой из Севастополя. Об этом сегодня сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договоренности с соседями были достигнуты в конце минувшей недели, сегодня решались технические вопросы и с завтрашнего дня в дома жителей поселка Форос должна поступать вода со стороны севастопольского села Орлиное.

Если удастся обеспечить объем перекачки воды свыше 4 тысяч кубометров в сутки, то ресурсом поделятся с Симеизом и, возможно, с Алупкой. Это позволит стабилизировать ситуацию в основной части Ялты.

Отметим, что выпавшие на прошлой неделе осадки сократили водный дефицит в источниках, питающих Ялту. Поэтому режим водообеспечения на новогодние праздники решено смягчить. Новый график обещали обнародовать в ближайшие 2 дня.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 21.12.20

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