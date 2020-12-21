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Понедельник, 21 декабря 2020, 20:37 мск

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Часть Большой Ялты будут снабжать водой из Севастополя

Западную часть Большой Ялты будут снабжать водой из Севастополя. Об этом сегодня сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договоренности с соседями были достигнуты в конце минувшей недели, сегодня решались технические вопросы и с завтрашнего дня в дома жителей поселка Форос должна поступать вода со стороны севастопольского села Орлиное.

Если удастся обеспечить объем перекачки воды свыше 4 тысяч кубометров в сутки, то ресурсом поделятся с Симеизом и, возможно, с Алупкой. Это позволит стабилизировать ситуацию в основной части Ялты.

Отметим, что выпавшие на прошлой неделе осадки сократили водный дефицит в источниках, питающих Ялту. Поэтому режим водообеспечения на новогодние праздники решено смягчить. Новый график обещали обнародовать в ближайшие 2 дня.

Ялта, Олег Яковенко

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