В Крым предложили перебросить воду из Кубани

Крым может получить воду из Краснодарского края. Об этом заявил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Роман Зыков.

Предполагается по дну Азовского моря проложить трубопровод от реки Кубань до полуострова. А в Крыму дотянуть трубу либо до ближайшего водохранилища, либо прямо до Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока идея находится в стадии прожекта – много говорится о политической стороне вопроса ( Россия обязана обеспечить водой своих граждан) и имиджевой составляющей (проект будет сравним с Крымским мостом и войдет в историю), но экономическая составляющая еще не просчитана. А сэкономить на проекте не удастся: длина трубопровода составит около 300 км. Пока непонятны и экологические риски.

Тем не менее, утверждает Зыков, реализации идеи возможна, тем более что подобный проект (Северо-Кымский канал) уже осуществлен.

Напомним, Северо-Крымский канал, по которому воду из реки Днепр перебрасывали в Крым, строили 36 лет (первая очередь – с 1961 по 1978 годы, вторая – с 1977 по 1990, третья – с 1985 по 1997). В 1997 году из-за нехватки средств строительство заморозили и больше к этой теме не возвращались.

Протяженность – более 400 км, со всеми ответвлениями – около 11 тыс км. Канал бы перекрыт Украиной в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.11.20

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