Украинская разведка: Запад развязал Москве руки – танки на подходе

Эгоистичная концентрация западных партнёров Украины исключительно на собственных проблемах привела к тому, что Россия готова осуществить марш-бросок внутрь украинской территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Службе внешней разведки Украины.

По мнению украинской разведки, Россия давно вынашивает планы по захвату гидротехнических сооружений на территории Херсонской области, чтобы открыть подачу воды в Северо-Крымский канал. Сегодня для вторжения российской армии созрели все предпосылки, а русские танки уже подошли к границе, сообщают в СВР Украины.

«До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», – говорится в заявлении.

«Активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее бывший представитель экс-президента Петра Порошенко в так называемой «Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что продолжительная засуха в Крыму не оставляет Москве иного выбора, кроме захвата заблокированных Украиной шлюзов Северо-Крымского канала, для поступления днепровской воды на полуостров.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.01.21

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