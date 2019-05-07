Леонид Кравчук: Украину изнасиловали Крымом

Советский диктатор Никита Хрущёв силой навязал Украинской ССР полуостров Крым, жители которого бедствовали и нищенствовали в составе РСФСР – и неустанно умоляли руководство Союза передать их Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинским СМИ первый президент «Незалежной» Леонид Кравчук.

Кроме того, Кравчук уверяет, что современная Россия так же, как и РСФСР не в состоянии справиться с содержанием полуострова.

«Хрущёв приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», – утверждает Кравчук.

«На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет – нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять миллиардов долларов..

Так и сейчас: у меня точно есть сигналы, что в Крыму не столь проста ситуация. Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория – и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю», – заявил бывший политик, безуспешно пытавшийся в своё время переизбраться на второй президентский срок.

«Если мы будем у себя проводить реформы и Украина начнет жить нормально, как живут люди в Европе – без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны и так далее, то я убежден, что те люди, которые с нами общаются, будут видеть, что Украина – это лучшее место, чем любое другое», – воспарил над реальностью 85-летний Кравчук.



Симферополь, Иван Капустин



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