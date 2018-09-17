российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 сентября 2018, 12:00 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Крымские болгары потребовали от ООН пресечь украинское правовое «кощунство»

ООН следует обратить внимание на нарушение прав крымчан Украиной. Об этом заявил глава национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер, представляющий республику в Общественной палате России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Абажер, участвующий в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше, планирует предложить ее участникам рассмотреть на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН тему водной блокады Крыма.

«Перекрыть днепровскую воду – это кощунство. Интересно, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять?», – цитирует «РИА Новости» главу автономии.

Как подчеркнул Абажер, прекращение поставок днепровской воды на полуостров – не единственное нарушение прав крымчан Украиной, так как в Киеве организовали также энергетическую, транспортную, продовольственную и информационную блокады Крыма.

«Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами», – пояснил общественник.

Как уже сообщал «Новый День», крымские журналисты и представители общественных организаций принимают участие в конференции ОБСЕ в составе российской делегации. Представители Украины устроили провокацию, сорвав выступления некоторых участников. Тем не менее, несмотря на скандал, делегатам удалось публично развенчать выдуманные в Киеве мифы о притеснениях в Крыму, при этом рассказав о реальных нарушениях прав жителей полуострова со стороны Украины. Что вызвало возмущение не только у делегатов от Киева, но у представителей Канады, Австрии и США.

Тема возобновления поставок днепровской воды через перекрытый Северо-Крымский канал стала еще более актуальной после экологического инцидента в Армянске. Прекратить водную блокаду полуострова потребовали даже на Украине – представители партии «Оппозиционный блок», назвавшие действия Киева геноцидом крымчан.

Однако сторонники режима президента Украины Петра Порошенко считают создание условий дефицита воды в Крыму частью государственной политики. Поэтому, как уверяют сами, готовы любой ценой не допустить запуска Северо-Крымского канала, перекрытого в одностороннем порядке еще в 2014 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.09.18

Украина на грани туберкулёзной пандемии – признание экс-главы МИД. / Воюйте, а мы посмотрим: Госдеп самоустранился от «практического решения» крымского вопроса. / В Армянске стало хуже: власти вводят режим ЧС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Вступившихся за Крым украинских политиков могут лишить гражданства

Губернатор Херсонщины похвастался «агентурными сведениями» из Армянска

Нас не забанишь: крымчане прорвались к трибуне ОБСЕ в Варшаве

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,

Новости партнеров