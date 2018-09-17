Крымские болгары потребовали от ООН пресечь украинское правовое «кощунство»

ООН следует обратить внимание на нарушение прав крымчан Украиной. Об этом заявил глава национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер, представляющий республику в Общественной палате России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Абажер, участвующий в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше, планирует предложить ее участникам рассмотреть на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН тему водной блокады Крыма.

«Перекрыть днепровскую воду – это кощунство. Интересно, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять?», – цитирует «РИА Новости» главу автономии.

Как подчеркнул Абажер, прекращение поставок днепровской воды на полуостров – не единственное нарушение прав крымчан Украиной, так как в Киеве организовали также энергетическую, транспортную, продовольственную и информационную блокады Крыма.

«Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами», – пояснил общественник.

Как уже сообщал «Новый День», крымские журналисты и представители общественных организаций принимают участие в конференции ОБСЕ в составе российской делегации. Представители Украины устроили провокацию, сорвав выступления некоторых участников. Тем не менее, несмотря на скандал, делегатам удалось публично развенчать выдуманные в Киеве мифы о притеснениях в Крыму, при этом рассказав о реальных нарушениях прав жителей полуострова со стороны Украины. Что вызвало возмущение не только у делегатов от Киева, но у представителей Канады, Австрии и США.

Тема возобновления поставок днепровской воды через перекрытый Северо-Крымский канал стала еще более актуальной после экологического инцидента в Армянске. Прекратить водную блокаду полуострова потребовали даже на Украине – представители партии «Оппозиционный блок», назвавшие действия Киева геноцидом крымчан.

Однако сторонники режима президента Украины Петра Порошенко считают создание условий дефицита воды в Крыму частью государственной политики. Поэтому, как уверяют сами, готовы любой ценой не допустить запуска Северо-Крымского канала, перекрытого в одностороннем порядке еще в 2014 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.09.18

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