Нас не забанишь: крымчане прорвались к трибуне ОБСЕ в Варшаве

Члены российской делегации от Крыма смогли выступить на конференции ОБСЕ в Варшаве, несмотря на провокации представителей Украины и ряда других стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поскольку выступления крымчан постоянно блокировали западные недоброжелатели, делегаты от республики решили изменить тактику.

По словам секретаря крымской организации СЖР Дениса Симоненко, перед выступлением его объявили представителем Союза журналистов РФ – и никто не попытался помешать докладу.

Воспользовавшись словом, он сообщил участникам конференции, что Крым на самом деле на протяжении 23 лет находился под оккупацией Украины, и права русскоязычных крымчан массово нарушались.

«Поскольку все говорили о свободе слова, то я рассказал, что при Украине свобода слова нарушалась в Крыму: была повальная украинизация печатных, электронных СМИ, радио, телевидения, кино. Законы, которые издавались в Киеве, ограничивали крымчан, их право на получение информации на родном русском языке», – цитирует «РИА Новости» Симоненко.

Докладчик так же поставил под сомнение законность нахождения Крыма в составе Украины, рассказав о по сути многолетней аннексии полуострова властями Киева.

«По поводу аннексии аргументировал тем, что в 1991 году, накануне развала СССР, все советские республики сделали выбор в пользу независимости, точно так же Крым сделал свой выбор в пользу независимости, проголосовав на референдуме 1991 года. Однако, если европейское сообщество признаёт независимость Украины, должно признать и независимость Крыма с 1991 года и соответственно легитимность референдума 2014 года», – рассказал Симоненко.

Как уже сообщал «Новый День», среди участников конференции ОБСЕ – крымские журналисты и представители общественных организаций. Они прибыли в Варшаву в составе российской делегации, чтобы развенчать выдуманные в Киеве мифы о притеснениях в Крыму и рассказать о реальных нарушениях прав жителей полуострова со стороны Украины. Однако представитель Украины устроил скандал, потребовав не давать слова крымчанам. Его требование поддержали представители Канады и Австрии. Таким образом, было сорвано выступление директора крымско-татарской телекомпании «Миллет» Эрвина Мусаева.

Однако со второй попытки ему все же удалось добраться до микрофона. Мусаев рассказал участникам конференции о жизни крымских татар в республике, призвал не верить украинским «фейкам» о Крыме и лично посетить полуостров, чтобы убедиться в осознанном выборе крымчан в пользу России и в том, что это пошло только на пользу региону и его населению. Его выступление ожидаемо вызвало возмущение со стороны представителей США и Украины.

Варшава, Леонид Маковецкий

Варшава. Другие новости 12.09.18

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