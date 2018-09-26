Крымчане подверглись оскорблениям на сессии ООН со стороны украинских дипломатов

Российские правозащитники, представлявшие Крым на 39-й сессии Совета по правам человека ООН, столкнулись с провокациями и давлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», секретариат настаивал на том, чтобы исключить из заранее представленных докладов упоминания слова «Крым», так как регион якобы все еще является украинской территорией, и поэтому его правильно называть АРК – Автономная Республика Крым.

«Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», – цитирует «РИА Новости» руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте Александра Молохова.

В докладе Молохова говорилось о санкциях, которые ввели США, Евросоюз и Украина из-за событий в Крыму в 2014 году, а также обо всех организованных Киевом блокадах – от водной до прекращения товарного сообщения. Многие участники сессии, по его словам, были шокированы действиями украинских властей, нарушающих права крымчан. Между тем, его коллега – правозащитник Сергей Пинчук, обратился к представителям стран, состоящих в ООН, с призывом повлиять на Украину из-за ущемления прав крымских татар.

Несмотря на попытки переписать доклады участников сессии от России, ситуацию все же удалось урегулировать: «В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась», – отметил Молохов.

В то же время, украинские делегаты были поражены тем, что российским правозащитникам удалось выступить и рассказать о реальном положении дел в Крыму, и в растерянности даже не воспользовались правом реплики. Однако позже озвучили свое недовольство в радикальной форме: «Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», – сказал Молохов.

Инцидент произошел при большом количестве свидетелей, что правозащитник расценил как болезненную реакцию киевских делегатов на неудобную для них правдивую информацию. Поэтому, как уверен Молохов, интересы Крыма необходимо и дальше представлять на всех площадках, где можно донести реальные факты о жизни в республике до международной общественности.

«Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты», – резюмировал правозащитник.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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